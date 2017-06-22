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Сервер 2U DELL R730XD 12*3,5"
x2 Intel Xeon E5-2680v4 / 64Gb
86 600
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/шт
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Сервер 1U DELL R630 8*2,5"
x2 Intel Xeon E5-2660v4 / 32Gb
62 400
₽
/шт
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Сервер 2U Hewlett Packard Gen9 DL380 12*3,5"
x2 Intel Xeon E5-2697v4 / 64Gb
53 400
₽
/шт
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Сервер 1U Hewlett Packard Gen9 DL360 8*2,5"
x2 Intel Xeon E5-2680v4 / 64Gb
65 600
₽
/шт
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Сервер 2U DELL R730XD 24*2,5"
x2 Intel Xeon E5-2680v4 / 64Gb
31 600
₽
/шт
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Сервер 2U Hewlett Packard Gen9 DL380 24*2,5"
x2 Intel Xeon E5-2697v4 / 64Gb
53 400
₽
/шт
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